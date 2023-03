Encontro da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios ocorre nesta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira (15), às 9h30min, o Encontro da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. A abertura do evento, que integra a programação alusiva aos seus 150 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), será realizada no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, na sede da Corte Estadual, em Porto Alegre. Até sexta-feira (17) haverá palestras e debates envolvendo a temática dos precatórios, como legislação, procedimentos e boas práticas.

O evento contará com a presença da presidente do TJRS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Participarão também o Presidente da Câmara Nacional dos Gestores de Precatórios, juiz Fernão Borba Franco, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Coordenador da Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios do TJRS, juiz José Pedro de Oliveira Eckert.