OAB/RS realiza evento em alusão aos 32 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor

Agências

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) realiza um evento em homenagem aos 32 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, nesta segunda-feira (20), às 18h. O encontro ocorre de modo híbrido, com transmissão pelo Portal de Eventos e pelo canal de Youtube da Ordem. Os palestrantes são o vice-presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor OAB/RS, Bruno Nubens Barbosa Miragem, a diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Claudia Lima Marques, e o advogado, professor e secretário-geral da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB/RS, Cristiano Heineck Schmitt.