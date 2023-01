TJRS ilumina prédio em apoio à Campanha Nacional de Prevenção à Hanseníase

Agências

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) se encontra com o prédio anexo iluminado de roxo, em referência à Campanha Nacional de Prevenção à Hanseníase, Janeiro Roxo, que é promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Além de alertar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoces, a Campanha busca informar as opções terapêuticas disponíveis na rede pública e combater o preconceito em relação aos portadores da doença.