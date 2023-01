TJRS abre processo seletivo de estagiários com ensino superior

O edital de processo seletivo do Poder Judiciário gaúcho de estágio de nível superior teve sua abertura realizada nesta terça-feira (10). As inscrições devem ser realizadas de 12 a 18 de janeiro, a prova ocorrerá de modo virtual, no dia 26.

aqui A seleção busca a formação de cadastro reserva para preenchimento de vagas em Porto Alegre, na Comarca (Foro Central e Regionais) e nas unidades do Tribunal de Justiça (2º grau de jurisdição). A consulta ao edital pode ser realizada no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) ou clicando