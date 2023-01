Faculdade João Paulo II e LinkLei formam grupo de estudos sobre Direito e tecnologia

A Faculdade João Paulo II, de Porto Alegre, e a LinkLei, principal comunidade jurídica do Brasil na WEB3, anunciaram, no dia 08 de dezembro de 2022, a inauguração de projeto de grupo de estudos na área da tecnologia. O grupo de estudos abordará temas sobre a tecnologia (como blockchain, metaverso, criptos, NFT, DAO, Web3) e sua relação com o Direito.

O início das atividades está previsto para março de 2023 e o grupo está aberto para comunidade acadêmica, inclusive egressos de outras faculdades e entusiastas do tema. Não será cobrado qualquer valor para participar do grupo. Os encontros serão realizados de forma quinzenal, por meio da plataforma de videoconferências Zoom.

O grupo será coordenado pela Professora Caroline Francescato, Fundadora do LinkLei, e pelo Professor Leandro Pamplona. "É primordial que alunos e profissionais jurídicos tenham contato com temas como Metaverso, Web3 e blockchain, para dessa forma se prepararem para o futuro da profissão e as novas oportunidades que estão surgindo no setor jurídico”, afirmou Caroline.

Leandro Pamplona destaca “o projeto é singular e vai aproximar acadêmicos e a comunidade às inovações e transformações que estão acontecendo no cenário jurídico. Com esse tipo de iniciativa aumentamos as ferramentas dos nossos alunos e os deixamos mais preparados para o mercado atual”.

O Diretor da Faculdade Fernando enfatizou o compromisso que a Faculdade tem com a inovação e tecnologia: “esse projeto corrobora nosso pilar institucional que está intimamente ligado à inovação”.