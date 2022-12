OAB/RS anuncia redução na anuidade para advocacia gaúcha

Agências

O conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) aprovou a redução do valor da anuidade para R$ 959,60 em cota única ou até três vezes no cartão de crédito. O valor não teve ajuste de acordo com a inflação e recebeu desconto na cota única, chegando a 22% de desconto total.