OAB/RS credencia 72 novos advogados em solenidade de Prestação de Compromisso

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) realizou a cerimônia de prestação de compromisso nesta segunda-feira (12), no auditório OAB Cubo. A solenidade credenciou 72 advogados e advogadas.
Em presença do presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, os profissionais juraram “exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e as prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os Direitos Humanos, a Justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da Justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas”.
Veja a lista dos advogados e advogadas credenciados:
ALEXANDRA ROTHMANN ESCHILETTI
ANA CAROLINA LARA DE VASCONCELLOS
ANA CAROLINE COELHO DOS SANTOS
ANDRÉ DENICOL
ANDRESSA CHOLLET JOHANN
BÁMIDELE CHALMES BARBOSA DE SOUSA
BIANCA DAMBROS DUARTE
CAMILA DOS SANTOS VICENTE
CLARICIA DA ROSA DOMINGUES
DIEGO GRABOSKI MENDES
EDUARDA BAGESTEIRO DE LIMA
EDUARDA PEREIRA MARCELINO
ELISANDRA FONTANA BISKUP HORN
FERNANDA CAPAZANA DA SILVA
FERNANDO FLÁVIO BOMPARD
FLÁVIA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS
FRANCIELE DE SOUZA
FRANTIELI DARÓS STEGLICH
GABRIEL FRANCISCO DA ROSA LEMOS
GABRIEL SIVIERO DAL PONTE
GABRIEL STERNBERG AYRES
GUILHERME DO NASCIMENTO SABANY
GUSTAVO LUÍS DE OLIVEIRA
HENRIQUE DE FARIAS BARBOSA
ISABELLA BARBOSA RAMOS
ISABELLA LAZZARI BERNARDY
ISADORA PEREIRA TRAJANO
ISADORA XAVIER GOMES
IURY RADAMÉZ ABRÃO VICTORIA
JANIELE KONZEN FRITZ
JOANNA KAROLINA SEVERO DOS SANTOS
JOÃO MARCELO LOPES VIDAL RAUPP
JOHANNA SLASKI SOBREIRA
JOSUÉ RICARDO LEITE DE OLIVEIRA
JULIANA DALCHIAVON ALVES
JULIANA VIEGAS PETKOFF
LAIS VITÓRIA BLAU CARAMORI
LARAH CAROLINE MARX SELI
LEONARDO CARGNIN FRANZOI
LIDIANA SANT'ANNA
MANOELA VIEIRA DA SILVA
MARCELO MONTGOMERY BARCELOS LOPEZ
MARIEL SANTIAGO MATHEOS
MATHEUS MALHÃO HERTZOG
MAURÍCIO LOSS VACCARI
MILTON BONEM NETO
NATASHA MARIA MELLO LOPES
NATHALYA DA SILVA PEREIRA
PAULA PRETTO PIAN
PAULA SCHILLING PERES
PAULO ROGÉRIO CARVALHO SOARES
PEDRO FERNANDO CORREIA DE OLIVEIRA BARROS
RAFAEL IFARRAGUIRRE JACQUES
RAFAELA HOCHWART DA SILVA
RAFAELLA KÖHN DOS SANTOS
RAPHAEL MOREIRA OLIVEIRA
REBECCA OLIVEIRA SCHERER
RICHARD PERES FERNANDES
RÔMULO ELKFURY
SAMIR BORGES MATTAR
TAISE DANIELE FUCK
TALITA RIBEIRO RODRIGUES
TAMIRIS LIMA NASCENTE DA SILVA
THAÍS MACHADO FERRAZ
UBIRAJARA GONÇALVES RAUPP
VALENTINA FRIEDRICH ROSSI
VANESSA DA SILVA WERUTSKY
VINÍCIUS ESPINOZA DA SILVA VASCONCELOS
VINÍCIUS MOSSMANN DA ROSA
VINICIUS RODRIGUES DOS REIS
VIRGINIA DA SILVA BALDO
WELLINGTON CARDOSO MORAES