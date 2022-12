OAB/RS credencia 72 novos advogados em solenidade de Prestação de Compromisso

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) realizou a cerimônia de prestação de compromisso nesta segunda-feira (12), no auditório OAB Cubo. A solenidade credenciou 72 advogados e advogadas.

Em presença do presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, os profissionais juraram “exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e as prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os Direitos Humanos, a Justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da Justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas”.

Veja a lista dos advogados e advogadas credenciados:

ALEXANDRA ROTHMANN ESCHILETTI

ANA CAROLINA LARA DE VASCONCELLOS

ANA CAROLINE COELHO DOS SANTOS

ANDRÉ DENICOL

ANDRESSA CHOLLET JOHANN

BÁMIDELE CHALMES BARBOSA DE SOUSA

BIANCA DAMBROS DUARTE

CAMILA DOS SANTOS VICENTE

CLARICIA DA ROSA DOMINGUES

DIEGO GRABOSKI MENDES

EDUARDA BAGESTEIRO DE LIMA

EDUARDA PEREIRA MARCELINO

ELISANDRA FONTANA BISKUP HORN

FERNANDA CAPAZANA DA SILVA

FERNANDO FLÁVIO BOMPARD

FLÁVIA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS

FRANCIELE DE SOUZA

FRANTIELI DARÓS STEGLICH

GABRIEL FRANCISCO DA ROSA LEMOS

GABRIEL SIVIERO DAL PONTE

GABRIEL STERNBERG AYRES

GUILHERME DO NASCIMENTO SABANY

GUSTAVO LUÍS DE OLIVEIRA

HENRIQUE DE FARIAS BARBOSA

ISABELLA BARBOSA RAMOS

ISABELLA LAZZARI BERNARDY

ISADORA PEREIRA TRAJANO

ISADORA XAVIER GOMES

IURY RADAMÉZ ABRÃO VICTORIA

JANIELE KONZEN FRITZ

JOANNA KAROLINA SEVERO DOS SANTOS

JOÃO MARCELO LOPES VIDAL RAUPP

JOHANNA SLASKI SOBREIRA

JOSUÉ RICARDO LEITE DE OLIVEIRA

JULIANA DALCHIAVON ALVES

JULIANA VIEGAS PETKOFF

LAIS VITÓRIA BLAU CARAMORI

LARAH CAROLINE MARX SELI

LEONARDO CARGNIN FRANZOI

LIDIANA SANT'ANNA

MANOELA VIEIRA DA SILVA

MARCELO MONTGOMERY BARCELOS LOPEZ

MARIEL SANTIAGO MATHEOS

MATHEUS MALHÃO HERTZOG

MAURÍCIO LOSS VACCARI

MILTON BONEM NETO

NATASHA MARIA MELLO LOPES

NATHALYA DA SILVA PEREIRA

PAULA PRETTO PIAN

PAULA SCHILLING PERES

PAULO ROGÉRIO CARVALHO SOARES

PEDRO FERNANDO CORREIA DE OLIVEIRA BARROS

RAFAEL IFARRAGUIRRE JACQUES

RAFAELA HOCHWART DA SILVA

RAFAELLA KÖHN DOS SANTOS

RAPHAEL MOREIRA OLIVEIRA

REBECCA OLIVEIRA SCHERER

RICHARD PERES FERNANDES

RÔMULO ELKFURY

SAMIR BORGES MATTAR

TAISE DANIELE FUCK

TALITA RIBEIRO RODRIGUES

TAMIRIS LIMA NASCENTE DA SILVA

THAÍS MACHADO FERRAZ

UBIRAJARA GONÇALVES RAUPP

VALENTINA FRIEDRICH ROSSI

VANESSA DA SILVA WERUTSKY

VINÍCIUS ESPINOZA DA SILVA VASCONCELOS

VINÍCIUS MOSSMANN DA ROSA

VINICIUS RODRIGUES DOS REIS

VIRGINIA DA SILVA BALDO

WELLINGTON CARDOSO MORAES