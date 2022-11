TJRS ganha Prêmio Prata de Qualidade 2022

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) recebeu o Prêmio Prata de Qualidade 2022, dado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O resultado foi anunciado nesta terça-feira (22) durante o 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Brasília. Dos tribunais de grande porte, o TJRS foi o 2º mais bem avaliado na categoria governança e transparência.

A presidente do TJRS, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, participou do evento de premiação ocorrido na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e comentou sobre o trabalho premiado. “Estamos felizes com o resultado obtido nesta edição do Prêmio CNJ de Qualidade, que brindou o nosso TJ com o selo Prata. Trata-se do reconhecimento do trabalho desenvolvido pela nossa Justiça, sendo que estamos sempre empenhados na busca constante da melhoria da prestação jurisdicional à sociedade gaúcha”.