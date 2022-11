A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), por meio de sua Comissão de Comissão de Diversidade Sexual e Gênero (CDSG), lança selo "Empresa Amigas da Diversidade OAB/RS". O evento oficial ocorre na quinta-feira (24), às 19h30min, no auditório do 2º andar da sede da OAB/RS. O objetivo do selo é incentivar empresas a aderirem, de forma efetiva, à promoção e valorização da diversidade de gênero. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza nesta quarta-feira (23) o "Seminário Adoção e Acolhimento Familiar: Desafios". O evento será realizado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), com transmissão pela plataforma zoom, e contará com diversos especialistas do Direito da Família nos debates sobre o tema. Os interessados em participar podem preencher os formulários de inscrição no formato presencial e a distância no site do CNJ.