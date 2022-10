Defensora Patrícia Pithan conquista Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial

A Defensora Pública Patricia Pithan Pagnussatt Fan foi a vencedora do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial, com o projeto das Oficinas das Famílias da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Patrícia, que é dirigente do Núcleo de Defesa do Direito das Famílias (Nudefam), foi premiada na categoria Liderança Exponencial, em cerimônia ocorrida na terça-feira (25), em Brasília.

“É um trabalho que foi reconhecido pelo prêmio na categoria Liderança Exponencial justamente pelo empreendedorismo no serviço público. O objetivo é que nosso público-alvo nos avalie a cada oficina. Temos recebido avaliações extremamente positivas com o trabalho posterior de mediação, conciliação e constelação. Ainda temos muito a crescer”, afirmou Patrícia Pithan.

O projeto Oficinas das Famílias da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul disponibiliza oficinas para todos(as) os(as) Defensores(as) Públicos(as), servidores(as) e estagiários(as) que queiram encaminhar os(as) assistidos(as) para participar de forma virtual ou presencial, optando pelo litígio ou tratamento da Câmara de Mediação Familiar, que atua com métodos consensuais nos conflitos familiares.