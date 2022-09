IFRS recebe visita do Projeto Maria na Escola para falar sobre violência contra a mulher

Agências

Nesta quarta-feira (28), o curso Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) organizou o encontro "Maria na Escola - Conversando sobre a Lei Maria da Penha", com a juíza Madgéli Frantz Machado, titular do 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Alegre.