Tribunal do Mato Grosso cria 'Botão do Pânico' para mulheres em risco

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT), em parceria com a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso (PJC-MT), desenvolveu um aplicativo para mulheres vítimas de violência poderem denunciar em tempo real os atos, o “SOS Mulher MT – Botão do Pânico”.

O objetivo do aplicativo é manter vigilância constante a essas mulheres, que têm a integridade física ameaçada. O “Botão do Pânico” permite que as mulheres façam pedido de medidas protetivas.

A Policia Militar trabalha para realizar rápido atendimento aos pedidos realizados por meio do aplicativo. O projeto ganhou o Prêmio Viviane do Amaral, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na categoria Tribunal.