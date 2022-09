Defensoria Pública de Uruguaiana inaugura sede construída com recursos próprios

Nesta quinta-feira (15) ocorreu a cerimônia de inauguração da sede da Defensoria Pública Regional de Uruguaiana, na Fronteira Oeste. É a primeira sede a ser construída com os próprios recursos, por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Fadep) e doação do terreno pela Prefeitura da Uruguaiana.

Além da construção com o próprio fundo, a sede conta com diversos componentes de acessibilidade, como piso com sinalização tátil, banheiros acessíveis e assentos para obesos. Além disso, possui conversão da luz solar em energia e recolhimento da água da chuva para utilização da limpeza das calçadas e jardim.

Diretora Regional da Defensoria Pública de Uruguaiana, Daniela Haselein Arend, afirmou que “a inauguração é um momento de grande felicidade da equipe da Defensoria Pública de Uruguaiana, que se sente valorizada e equiparada em infraestrutura às demais instituições da justiça”.