Judiciário gaúcho aumenta vagas para estudantes de pós-graduação

A Administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) permitiu a transformação de 1.247 vagas de estágio comum em estágio de pós-graduação. A alteração é relacionada com vagas nos gabinetes de magistrados gaúchos, que terão ao menos uma vaga de estágio de pós-graduação.

O Poder Judiciário do RS conta com 5.130 vagas de estágio. Entretanto, apenas 4,8% eram ocupadas por estudantes de pós-graduação. Com a nova decisão da Administração, este número aumenta para quase 25%. A atualização torna 1.247 vagas específicas para estagiários de pós-graduação. É importante notar que não há abertura de novas vagas, há transformação das já existentes.