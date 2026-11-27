O Porto do Rio Grande movimentou 36.824.211 toneladas entre janeiro e outubro de 2026, alcançando o terceiro melhor resultado da década para o período. O volume fica atrás apenas dos registrados em 2021 e 2025, quando foram movimentadas 38.545.987 e 36.879.176 toneladas, respectivamente. Os dados integram o levantamento divulgado pela Portos RS, autoridade portuária responsável pela administração dos portos públicos do Rio Grande do Sul.
Na comparação com os dez primeiros meses de 2024, quando foram movimentadas 35.295.995 toneladas, o crescimento chega aos 4,33%. O desempenho reforça a relevância do Porto do Rio Grande para o escoamento da produção e para a logística do Estado.
Entre os destaques do período está o avanço do complexo da soja. A movimentação de soja em grãos chegou a 8.864.250 toneladas, crescimento de 14,40% em relação às 7.748.564 toneladas registradas no mesmo intervalo de 2025. Já o farelo de soja alcançou 4.119.738 toneladas, alta de 16,64% na comparação com o ano anterior.
Outras cargas também apresentaram crescimento expressivo. A movimentação de milho avançou 77,59%, passando de 787.214 toneladas, em 2025, para 1.398.011 toneladas em 2026. O arroz registrou alta de 23,57%, com 2.006.133 toneladas movimentadas. O óleo combustível também teve desempenho positivo, com crescimento de 57,59%, passando de 532.492 para 839.138 toneladas.
No total movimentado pelo Porto do Rio Grande, os granéis sólidos representaram 61,4%, com 22.604.727 toneladas. A carga geral respondeu por 31,5%, somando 11.538.208 toneladas, enquanto os granéis líquidos corresponderam a 7,2%, com 2.636.276 toneladas.
Para o presidente da Portos RS, Fábio Silveira Machado, o resultado demonstra a importância da estrutura portuária para a economia gaúcha. “Alcançar o terceiro melhor resultado da década é motivo de reconhecimento para todos que fazem parte da atividade portuária. Os números mostram a força do Porto do Rio Grande no escoamento da produção e sua importância para a logística e a economia do nosso Estado. Seguimos trabalhando para fortalecer a infraestrutura, aprimorar as operações e ampliar as condições para que o porto continue contribuindo com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, afirma.
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