As oportunidades de emprego em áreas ligadas ao atendimento ao consumidor, à movimentação de mercadorias e ao pós-venda apresentam diferentes comportamentos no mercado de trabalho. Um levantamento do Infojobs mostra que as vagas para auxiliar de logística cresceram 28% entre os períodos de setembro e outubro de 2025 e de 2026, passando de 7.027 para 9.010 oportunidades. Já as posições para assistente de pós-venda avançaram 38%, de 48 para 66 vagas.
O estudo considera anúncios publicados na plataforma para cargos relacionados ao comércio, atendimento e pós-venda. No conjunto das funções analisadas, foram identificadas 51.095 vagas em setembro e outubro de 2026, crescimento de 5% em comparação às 48.699 registradas no mesmo período de 2025.
Entre os cargos com maior volume de oportunidades estão vendedor, com 19 mil vagas, atendente, com 13.946, auxiliar de logística, com 9.010, e operador de caixa, com 5.602. Também aparecem auxiliar de estoque, com 2.980 anúncios, e SAC, com 1.448.
A comparação anual mostra crescimento de 24% nas vagas para auxiliar de estoque, que passaram de 2.403 para 2.980, e de 11% nas oportunidades para atendente, de 12.610 para 13.946. Em contrapartida, os anúncios classificados como SAC recuaram 34%, de 2.199 para 1.448.
Nas funções mais específicas de trocas e devoluções, o levantamento identificou duas vagas para analista de trocas e devoluções em 2026. Para o cargo de auxiliar de logística reversa, não foram encontrados anúncios no período analisado. Os resultados refletem a classificação dos cargos pesquisados e não abrangem necessariamente todas as atividades de devolução e logística reversa realizadas dentro de outras funções.
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