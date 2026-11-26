O secretário estadual de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, estima que até o mês de junho do ano que vem estará concluído o diagnóstico ampliado que contemple as necessidades da região Sul do país na próxima concessão da Malha Sul. “Estamos com um cronograma bastante apertado, mas imaginamos que neste prazo teremos todos os cenários definidos para serem apresentados ao governo federal e a tempo do próximo edital incorporar as nossas sugestões”, afirmou o secretário, durante painel realizado nesta quinta-feira (26), durante o 1º Congresso Nacional de Inovação em PPPs e Concessões (CONIPC Brasil 2026), em Canoas.



Contratado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o trabalho da consultoria técnica iniciou no mês de setembro e, ainda em dezembro deste ano, deverá ser conhecido um primeiro diagnóstico da situação do modal ferroviário nos três estados do Sul e as demandas dos principais setores econômicos. “Mas importante que essa pauta continue mobilizando todas as lideranças do nosso estado para que, através de uma relação institucional, seja possível alterar o projeto que a União defende, mas que não atende às nossas necessidades”, reforçou Clóvis.



O diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, salientou que a nova concessão da Malha Sul, “seguramente é o tema mais importante do momento para o futuro do nosso estado”. Por isso, atentou para a necessidade do futuro contrato precisa ter maior flexibilidade, cláusulas de equilíbrio e matriz de risco mais claras do que o modelo atual. “Já um aprendizado acumulado no ambiente de concessões. Mas estamos falando de uma concessão de 30 anos e não podemos prever situações como uma pandemia, enchente e mudanças econômicas”, descreveu o diretor.



O novo edital deverá ser lançado em dezembro do próximo. “Vencemos uma primeira etapa de evitar a simples renovação do atual contrato. Mas é fundamental que, na nova concessão, o órgão regulador tenha uma outra postura capaz de impedir a situação atual da nossa malha”, frisou Busatto. O trabalho da consultoria é resultado da parceria do banco com o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) e tem como objetivo subsidiar a atuação técnica e institucional dos estados integrantes (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul) na construção de propostas para o fortalecimento do sistema ferroviário da região.