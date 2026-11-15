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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 19:01

Correios têm prejuízo líquido de R$ 1,9 bi no 3º trimestre; no ano, perdas chegam a R$ 7,5 bi

Plano de reestruturação dos Correios mantém prejuízo abaixo do previsto em 2026

Plano de reestruturação dos Correios mantém prejuízo abaixo do previsto em 2026

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/JC
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Agências
Os Correios registraram prejuízo líquido de R$ 1,931 bilhão no terceiro trimestre deste ano, alta de 18,83% ante o resultado também negativo de R$ 1,625 bilhão reportado em igual período de 2025. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, quando o prejuízo foi de R$ 2,4 bilhões, houve redução de 19,54%. As demonstrações contábeis intermediárias financeiras da empresa pública, no período de julho a setembro, foram divulgadas no sábado, dia 14.

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