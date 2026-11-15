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CapaJC LogísticaTransporte

Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 19:12

Sem acordo nem regulamentação, mudança na jornada deixa futuro da frota de ônibus indefinido

As empresas precisarão contratar, mas não se sabe ao certo quanto

As empresas precisarão contratar, mas não se sabe ao certo quanto

Alex Rocha/PMPA/JC
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Agências
Ainda não está claro para o setor de ônibus urbanos o que será preciso fazer para se adaptar às mudanças com o fim da escala 6x1. As empresas precisarão contratar, mas não se sabe ao certo quanto.
As companhias de ônibus que operam por concessão ou permissão das prefeituras entram em uma regra própria que a emenda constitucional 141 criou: contratos com o poder público que estavam em vigor em 16 de outubro e que dependem diretamente de mão de obra só vão reduzir a jornada depois de um aditamento que recomponha o equilíbrio econômico-financeiro.
Na quinta-feira (12), o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu que isso tem de ser feito em 180 dias após a data de promulgação da PEC (proposta de emenda à Constituição). Se não for feito nesse prazo, a nova jornada passa a valer mesmo assim, sem redução de salário.

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