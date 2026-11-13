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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 15:22

Aumento do diesel leva a reajuste no frete rodoviário, informa IFR

Embarcadores devem reavaliar gestão de rotas com o aumento dos custos logísticos

Embarcadores devem reavaliar gestão de rotas com o aumento dos custos logísticos

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Agências
O custo do transporte rodoviário de cargas voltou a subir em outubro no Brasil, com o preço médio do frete por quilômetro rodado atingindo R$ 9,05, alta de 3,19% em relação a setembro (R$ 8,77), segundo o Índice de Frete Rodoviário da Edenred (IFR), com dados da plataforma Repom.

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