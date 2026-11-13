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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 14:56

Delmar Albarello é reeleito presidente do Setcergs para o biênio 2027-2028

Delmar Albarello segue à frente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no RS

Delmar Albarello segue à frente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no RS

FABIOLA CORREA/ARQUIVO/JC
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O empresário Delmar Albarello foi reeleito presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs) para mais dois anos de gestão. A Chapa 1, única inscrita no processo eleitoral realizado na última quinta-feira (5), foi eleita para conduzir a entidade no biênio 2027-2028. A nova diretoria assume oficialmente em 1º de janeiro de 2027.

Uma das novidades da composição é a eleição de Andressa Scapini, da Scala Transporte e Administração Ltda., de Lajeado, para a vice-presidência. Ela será a primeira mulher, em 67 anos de história do Setcergs, a ocupar o cargo na diretoria do Sindicato, representando um marco para a participação feminina nas instâncias de liderança do transporte de cargas e da logística.

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