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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 13:28

Transportadoras devem se preparar para mudanças fiscais em 2027

A mudança ganha relevância porque a documentação do transporte poderá interferir diretamente no tratamento tributário da operação

A mudança ganha relevância porque a documentação do transporte poderá interferir diretamente no tratamento tributário da operação

Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A contratação de Transportadores Autônomos de Cargas (TACs) deverá deixar de ser uma questão apenas operacional para as empresas do setor a partir de 2027. Com a entrada em uma nova etapa da reforma tributária, transportadoras terão de ampliar o controle sobre cadastro, documentação fiscal, enquadramento tributário, pagamentos e regularidade dos profissionais contratados. Para os autônomos, a mudança também exigirá maior organização da atividade, sem que isso signifique, necessariamente, a obrigação de abrir uma empresa.

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