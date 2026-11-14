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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 14:00

Condições das rodovias gaúchas ainda geram aumento de 36% nos custos

Malha viária gaúcha ainda pesa no frete e no custo dos produtos consumidos

Malha viária gaúcha ainda pesa no frete e no custo dos produtos consumidos

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
As rodovias gaúchas estão melhores do que há um ano, mas continuam pesando no bolso de quem transporta e, por consequência, de quem consome. A Pesquisa CNT de Rodovias 2026, divulgada no começo desta semana pela Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (Fetransul), aponta que as condições do pavimento elevam em 36% os custos operacionais do transporte no Estado. Em 2025, o acréscimo era de 37,2%.

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