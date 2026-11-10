Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC LogísticaEntrevista

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 11:46

Crédito tributário será decisivo para exportações com novo IVA

Cristina Camara, mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, professora da Pós-graduação em Direito Tributário e Financeiro da CEPEDUERJ e da Pós-graduação em Direito Empresarial e Tributário da CBEPJUR, além de conselheira da OAB-RJ

Cristina Camara, mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, professora da Pós-graduação em Direito Tributário e Financeiro da CEPEDUERJ e da Pós-graduação em Direito Empresarial e Tributário da CBEPJUR, além de conselheira da OAB-RJ

ACERVO PESSOAL/JC
Compartilhe:
Osni Machado
Osni Machado Colunista
A adoção do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) pela reforma tributária não deverá, por si só, reduzir a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, mesmo com uma alíquota elevada. Essa é a avaliação da advogada Cristina Camara, mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, e de Richard Dotoli, head da área tributária do Siqueira Castro Advogados.

Notícias relacionadas