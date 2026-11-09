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CapaJC LogísticaOpinião

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 12:10

Entregar rápido é só uma parte da promessa logística

Sanderson Pajeú é CEO e fundador da naPorta

Sanderson Pajeú é CEO e fundador da naPorta

naPorta/Divulgação/JC
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Sanderson Pajeú
A logística entrou em uma corrida pela velocidade. Entregas no mesmo dia ou em poucas horas passaram a ser apresentadas como sinais de eficiência e argumentos para conquistar consumidores. A rapidez é importante, mas o problema começa quando se torna a principal medida de qualidade de uma operação que precisa fazer muito mais do que chegar depressa.

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