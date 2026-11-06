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CapaJC LogísticaOpinião

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 15:05

Da entrega rápida à entrega inteligente: a nova logística do atacado distribuidor

Alisson Sousa é Product Owner da MáximaTech, líder em soluções de força de vendas, trade marketing e logística para a cadeia de abastecimento

Alisson Sousa é Product Owner da MáximaTech, líder em soluções de força de vendas, trade marketing e logística para a cadeia de abastecimento

MáximaTech/Divulgação/JC
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Alisson Sousa
Alisson Sousa

Product Owner da MáximaTech

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