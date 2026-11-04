Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC LogísticaInfraestrutura

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 15:01

BR-285 dá primeiro passo rumo à concessão com edital de estudos de viabilidade

Edital de estudos abre caminho para concessão dos 674 km da BR-285 no RS

Edital de estudos abre caminho para concessão dos 674 km da BR-285 no RS

DNIT/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agnês Noll
Agnês Noll
Foi lançado o edital para contratar os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) que vão estruturar a futura concessão da BR-285, um dos principais corredores logísticos do Rio Grande do Sul. A Federação das Indústrias do Estado (Fiergs) manifestou apoio à medida e a considera um avanço para ampliar a capacidade, melhorar a segurança e modernizar a rodovia.

Notícias relacionadas