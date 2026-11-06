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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 14:42

Mesmo com subsídio, preço do diesel cresce 4,81% em outubro, aponta Edenred Mobilidade

Cenário global e safra impulsionam alta do diesel no Brasil

Cenário global e safra impulsionam alta do diesel no Brasil

Dani Barcellos/ Especial
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Agências
O diesel comum encerrou outubro com preço médio de R$ 7,19 por litro no Brasil, alta de 4,81% em relação a setembro, enquanto o diesel S-10 chegou a R$ 7,44, um avanço de 2,48%. Os dados são da mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida os preços praticados nos postos de combustível com base nas transações registradas.

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