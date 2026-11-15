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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 09:00

Empresa gaúcha desenvolve software pioneiro que utiliza IA para otimizar produtividade

O modelo de sistema utilizado é o TAAS (Task as a Service), uma evolução em relação aos modelos de software tradicionais, em que a plataforma possui agentes de inteligência artificial voltados à execução automatizada de tarefas operacionais

O modelo de sistema utilizado é o TAAS (Task as a Service), uma evolução em relação aos modelos de software tradicionais, em que a plataforma possui agentes de inteligência artificial voltados à execução automatizada de tarefas operacionais

ExpertaSYS/Divulgação/JC
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Sofia Paiva
Sofia Paiva
A gestão de qualidade é a área empresarial responsável por planejar, controlar, monitorar e aprimorar processos, produtos e serviços - um tipo estrutural de logística dentro das organizações. Há 20 anos, Uiliam Guertzenstein, diretor de tecnologia da companhia gaúcha Experta Corporate, atua na área e, desde 2016, junto de parceiros, criou e começou a comercializar um software próprio, a ExpertaSYS.

O sistema partiu das demandas dos clientes. Já atuando na área de consultoria, Uiliam lembra que os softwares existentes não satisfaziam as necessidades impostas e, assim, iniciou o desenvolvimento da ExpertaSYS.

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