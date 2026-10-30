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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 10:18

Ministério de Portos e Aeroportos aprova diretrizes para fortalecer gestão de riscos e integridade

A aprovação foi durante a reunião do Comitê de Gestão de Riscos, nesta quinta-feira (29). Foto: Eduardo Oliveira/MPor

A aprovação foi durante a reunião do Comitê de Gestão de Riscos, nesta quinta-feira (29). Foto: Eduardo Oliveira/MPor

MPor/Divulgação/JC
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Agências
O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) aprovou, nesta quinta-feira (29), a Metodologia de Gestão de Riscos, instrumento que busca fortalecer a integridade institucional do órgão. A decisão foi tomada durante reunião do comitê responsável pelo tema e estabelece diretrizes para identificar, avaliar e tratar riscos relacionados às atividades da pasta, contribuindo para decisões mais seguras, maior transparência e melhor aplicação dos recursos públicos.

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