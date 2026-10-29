Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC LogísticaInvestimentos

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:03

Panorama Transportes: investimentos federais em infraestrutura de transportes crescem até 95% em 2026

Aumento de 95% para o setor aquaviário impulsiona mercado em 2026

Aumento de 95% para o setor aquaviário impulsiona mercado em 2026

EGR/DIVULGAÇÃO/jc
Compartilhe:
Agências
Os investimentos públicos federais em infraestrutura de transportes registraram crescimento expressivo em diferentes modais nos oito primeiros meses de 2026. No setor aquaviário, os recursos alcançaram R$ 150,3 milhões, aumento de 95,13% em relação ao mesmo período de 2025. O transporte aéreo recebeu R$ 767,98 milhões, alta de 32,3%, enquanto os investimentos ferroviários somaram R$ 121,21 milhões, crescimento de 17,51%. Os dados integram o Panorama de Transportes de agosto, elaborado pelo Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL), da Infra S.A.

Notícias relacionadas