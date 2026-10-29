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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:21

99 e Esquina do Futuro ampliam parceria e oferecem descontos de até 15% em 22 estações de recarga elétrica no Sul

Nova etapa para mobilidade elétrica no Rio Grande do Sul

Nova etapa para mobilidade elétrica no Rio Grande do Sul

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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A 99 ampliou a oferta de descontos em estações de recarga para motoristas parceiros no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em parceria com a Esquina do Futuro, o aplicativo 99Recarga Elétrica passa a reunir 22 pontos de carregamento em seis cidades dos dois estados, com descontos de 10% a 15% para usuários elegíveis.

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