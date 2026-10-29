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CapaJC LogísticaOpinião

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:07

El Niño, versão 2026: lições da enchente de 2024

Arthur Rocha Baptista é advogado e sócio da ARB.Legal

Arthur Rocha Baptista é advogado e sócio da ARB.Legal

ARB.Legal/Divulgação/JC
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Agências
Arthur Rocha Baptista*

Em novembro de 2024, seis meses após as enchentes no Rio Grande do Sul, dois navios encalharam no Canal de Itapuã, na rota de Porto Alegre, por causa dos sedimentos deixados pelas chuvas. Os efeitos de eventos climáticos podem se materializar tempos depois; os contratos raramente tratam disso.

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