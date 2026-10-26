Governo do Estado amplia sistema de contratação de empresas que agiliza projetos e obras

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), expandiu o sistema de credenciamento de empresas, no qual é utilizado um cadastro prévio de prestadoras aptas a executar os trabalhos e que são acionadas conforme a necessidade. O modelo já abarcava a elaboração de projetos e atendimentos técnicos de arquitetura e engenharia e agora inclui serviços de topografia e sondagem, que avaliam as condições do terreno para a execução das obras.
Por eliminar a necessidade de uma nova licitação a cada contratação, o credenciamento de empresas acelera o início dos trabalhos. Ele simplifica um processo que poderia ser bastante demorado. A análise das prestadoras interessadas é realizada previamente na Central de Licitações (Celic). Quando um departamento da SOP encaminha uma demanda, basta selecionar uma das pré-habilitadas, dando mais rapidez ao andamento. Com isso, o tempo médio para contratação que, por outros modos, poderia levar de seis meses a um ano, caiu para pouco mais de 40 dias. O gerenciamento do sistema é feito pela Equipe de Gestão de Credenciamento (EGC), pela Equipe de Contratos de Obras e Projetos (Ecop) e pela Assessoria Jurídica da SOP.
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