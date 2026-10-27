Lojas Renner S.A. conquista certificação ISO 14001 para o CD de Cabreúva e reforça o compromisso com a gestão ambiental

A Lojas Renner S.A. dá mais um passo em sua jornada ESG ao conquistar, pela primeira vez, a certificação internacional ISO 14001 para o seu Centro de Distribuição (CD) de Cabreúva (SP). Este reconhecimento atesta a maturidade da gestão ambiental da unidade e reforça o compromisso da companhia com a melhoria contínua de seus processos, contribuindo para o uso mais eficiente de recursos naturais, a destinação adequada de resíduos e o controle de emissões atmosféricas. Com a conquista, a companhia passa a contar com duas operações logísticas certificadas pela norma: além de Cabreúva, o CD de São José (SC), detentor do selo Lixo Zero, também foi recertificado, reforçando a consolidação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da empresa.



“A certificação ISO 14001 comprova que a sustentabilidade está presente de forma transversal na nossa operação e que temos uma gestão estruturada para identificar, controlar e reduzir os impactos ambientais das nossas atividades. Um trabalho que reforça a importância de transformar aprendizados em processos e práticas que possam evoluir continuamente", destaca Eduardo Ferlauto, diretor de Sustentabilidade da Lojas Renner S.A. e do Instituto Lojas Renner.



No CD de Cabreúva, que demandou cerca de R$ 750 milhões em investimentos diretos e tem aproximadamente 250 mil metros quadrados de área construída, a energia utilizada já é proveniente do mercado livre e de fontes solares fotovoltaicas. O empreendimento conta ainda com a certificação LEED Gold, um dos principais selos internacionais para construções sustentáveis, e teve o replantio de quase 70 mil mudas de plantas nativas no terreno, reforçando seu compromisso com a preservação ambiental. A gestão ambiental também engloba a capacitação contínua das equipes: conhecimentos e procedimentos foram transformados em trilhas de aprendizagem e disponibilizados na Universidade Renner, plataforma corporativa de desenvolvimento da companhia.



Cabreúva traz à nossa operação mais eficiência e flexibilidade para a distribuição dos produtos. E a certificação ISO 14001 mostra que essa evolução também passa por uma gestão cada vez mais estruturada dos aspectos ambientais da nossa operação. É um trabalho contínuo, que envolve processos, controles e indicadores, mas principalmente as pessoas, que são fundamentais para colocar essas práticas em ação no dia a dia”, afirma Alexandre Aires, vice-presidente de Supply Chain da Lojas Renner S.A.



A recente conquista em Cabreúva envolveu um diagnóstico completo da unidade. Auditorias, implementação de controles e o aprimoramento de processos voltados para identificação, monitoramento e mitigação de impactos ambientais. O escopo da avaliação contemplou diversas frentes operacionais, como a gestão de resíduos, o consumo de recursos naturais, o controle e armazenamento de produtos químicos, a prevenção de riscos de incêndio e para respostas a emergências ambientais, o rigoroso atendimento aos requisitos legais e a qualificação de fornecedores.