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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 10:00

Transporte recebe menos de um terço do investimento necessário

Lacuna de R$ 208 bilhões encarece o frete e tira competitividade. Setor tem a menor participação privada entre os segmentos de infraestrutura.

Lacuna de R$ 208 bilhões encarece o frete e tira competitividade. Setor tem a menor participação privada entre os segmentos de infraestrutura.

Wilson Sons/Divulgação/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
Transporte e logística formam o segmento de infraestrutura com a maior lacuna de investimentos do Brasil. Segundo dados apresentados pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) no lançamento de um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o setor recebeu R$ 79,5 bilhões, diante de uma necessidade estimada em R$ 287,9 bilhões. A diferença é de R$ 208,4 bilhões: o investimento equivale a pouco mais de um quarto do necessário.

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