Transporte recebe menos de um terço do investimento necessário

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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 10:00
Lacuna de R$ 208 bilhões encarece o frete e tira competitividade. Setor tem a menor participação privada entre os segmentos de infraestrutura.Wilson Sons/Divulgação/JC