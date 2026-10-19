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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 12:33

A menos de 90 dias para a Black Friday, logística é decisiva para conversão, segundo estudo

Pesquisas apontam forte expectativa do consumidor para a data

Pesquisas apontam forte expectativa do consumidor para a data

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Na reta final da Black Friday, a nstech, uma das maiores empresas de software para supply chain da América Latina, lança o relatório de tendências "90 dias para a Black Friday & 90 insights de logística e varejo". O material reúne 90 diagnósticos diretos sobre frete, dados, inteligência artificial e comportamento do consumidor, construídos a partir do Fórum E-Commerce Brasil 2026, realizado entre 28 e 30 de julho, em São Paulo.

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