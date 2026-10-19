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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 12:33

Anac estabelece regras mais restritivas para aviação em Congonhas (SP)

Anac estabelece regras mais restritivas para aviação em Congonhas (SP)

Anac estabelece regras mais restritivas para aviação em Congonhas (SP)

Agência Brasil
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A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estabeleceu regras mais restritivas para alocação de horários de pousos e decolagens (slots) no Aeroporto de Congonhas (SP).

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