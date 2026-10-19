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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 12:34

Correios disponibilizam coleta para descarte de eletroeletrônicos

Correios disponibilizam coleta para descarte de eletroeletrônicos

Correios disponibilizam coleta para descarte de eletroeletrônicos

Agência Brasil
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Agências
Todas as 6.868 agências dos Correios no Brasil que têm o serviço Balcão Cidadão disponibilizaram, a partir de 14 de outubro, Dia Internacional do Lixo Eletrônico, o serviço de coleta de eletroeletrônicos pós-consumo. O serviço é gratuito e recebe equipamentos de até 30 quilos.

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