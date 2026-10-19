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CapaJC LogísticaOpinião

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 12:34

O e-commerce não quer mais entregar amanhã. A disputa agora é por horas

Otávio Diogenes é consultor de Logística e Supply Chain

Otávio Diogenes é consultor de Logística e Supply Chain

Otávio Diogenes/Arquivo Pessoal/JC
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Otávio Diogenes
Otávio Diogenes 

Consultor de Logística e Supply Chain

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