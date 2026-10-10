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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 14:00

Logística abre 34,4 mil vagas no Brasil no primeiro semestre de 2026

Setor logístico oferece funções variadas, desde o transporte até a expedição, demandando qualificação em diferentes competências devido à capilaridade do segmento

Setor logístico oferece funções variadas, desde o transporte até a expedição, demandando qualificação em diferentes competências devido à capilaridade do segmento

Freepik/Divulgação/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
Do transporte de mercadorias à organização dos estoques, a logística reúne diferentes etapas que fazem os produtos chegarem ao destino e movimentam o mercado de trabalho. No primeiro semestre de 2026, o setor registrou 34.425 vagas na plataforma do Banco Nacional de Empregos (BNE), com aumento na oferta de oportunidades de emprego em logística entre abril e junho. Foram 16.455 postos no primeiro trimestre e 17.970 no segundo, uma expansão de 9,2% em apenas três meses.

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