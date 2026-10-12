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CapaJC LogísticaEntretenimento

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 18:00

Turnês internacionais abrem mercado para logística especializada

Transporte aéreo, tecnologia e planejamento estratégico garantem as grandes turnês musicais

Transporte aéreo, tecnologia e planejamento estratégico garantem as grandes turnês musicais

ModernLogistics/DIVULGAÇÃO/JC
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Sofia Paiva
Sofia Paiva
No dia 6 de setembro de 2026, o Maroon 5, banda de renome internacional, realizava um dos shows de sua turnê mundial “Love Is Like World Tour” na cidade de São José do Rio Preto em São Paulo. Dois dias depois, o grupo estava na capital paulista e, em 10 de setembro, chegou a Salvador, na Bahia, há 1,8 mil quilômetros de distância.

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