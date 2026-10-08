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CapaJC LogísticaOpinião

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 11:06

Infraestrutura e logística são indissociáveis

Rene Wlach é executivo da área de logística, diretor da Câmara Brasil-Alemanha no RS (AHKRS) e coordenador do 14º Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística

Rene Wlach é executivo da área de logística, diretor da Câmara Brasil-Alemanha no RS (AHKRS) e coordenador do 14º Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística

Artur Koch/JC
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JC
JC
Rene Wlach

Executivo da área de logística, diretor da Câmara Brasil-Alemanha no RS (AHKRS) e coordenador do 14º Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística

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