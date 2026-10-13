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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 00:55

Braskem amplia autonomia logística com início das operações do Blooming Future no Brasil

Navio integra o Sea(s) of the Future, programa da Braskem voltado à renovação de sua frota

Navio integra o Sea(s) of the Future, programa da Braskem voltado à renovação de sua frota

/Braskem/Divulgação/JC
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A Braskem realizou, em 3 de outubro, a primeira atracação do navio Blooming Future no Brasil, no Porto de Aratu (BA).  A operação marca a entrada efetiva da embarcação na logística de abastecimento da companhia e representa mais um avanço na estratégia de modernização da frota da Braskem Trading & Shipping (BT&S).

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