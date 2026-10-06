Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC LogísticaMercado Automotivo

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 09:45

Emplacamentos passam de 500 mil e batem recorde em setembro

Fenabrave: emplacamentos passam de 500 mil e batem recorde em setembro

Fenabrave: emplacamentos passam de 500 mil e batem recorde em setembro

Agência Brasil
Compartilhe:
Agências

Emplacamentos de veículos bateram recorde para o mês, em setembro. Foram registradas 509.686 unidades, crescimento de 8,32% na comparação com setembro de 2025 e de 1,15% sobre agosto. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Notícias relacionadas