Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC LogísticaOpinião

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 00:55

Reforma tributária: sua malha logística ainda faz sentido?

Jade Lumi Satomi é diretora de Indústria na nstech

Jade Lumi Satomi é diretora de Indústria na nstech

/nstech/Divulgação/JC
Compartilhe:
Jade Lumi Satomi
Jade Lumi Satomi

Diretora de Indústria na nstech

Notícias relacionadas