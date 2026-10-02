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CapaJC LogísticaReportagem

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 12:48

Tributação das passagens pode reduzir capacidade de carga aérea, alerta IATA

Com passagens mais caras, a redução de voos pode limitar o espaço para cargas, aumentando custos logísticos

Com passagens mais caras, a redução de voos pode limitar o espaço para cargas, aumentando custos logísticos

TÂNIA MEINERZ/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A eventual elevação da tributação sobre as passagens aéreas com a reforma tributária pode produzir efeitos que ultrapassam o transporte de passageiros e atingirem o comércio exterior brasileiro. O alerta é da Simone Warmbrand Tcherniakovsky, diretora-geral e Country Manager da Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) no Brasil, que chama atenção para a relação entre a oferta de voos de passageiros e a disponibilidade de espaço para o transporte de cargas.

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