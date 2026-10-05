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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 11:44

Segurança no trânsito exige uma visão integrada para proteger motociclistas

Fabrício Morini é presidente da Moto Morini Brasil

Fabrício Morini é presidente da Moto Morini Brasil

Moto Morini Brasil/Divulgação/JC
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Fabrício Morini

Presidente da Moto Morini Brasil

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