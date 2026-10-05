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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 11:45

Marcas chinesas mostram na Alemanha caminhões que serão exibidos na Fenatran 2026

A BYD apresentou o ETT 44, novo caminhão elétrico desenvolvido para o mercado global

A BYD apresentou o ETT 44, novo caminhão elétrico desenvolvido para o mercado global

BYD/Divulgação/JC
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Agências
Ainda faltam dois meses para a abertura da Fenatran, a maior feira de veículos comerciais da América Latina. Porém, quem percorreu os corredores do Salão de Hannover (IAA Transportation) na última semana pode conhecer um pouco da ofensiva chinesa que promete ser a tônica da próxima edição do evento brasileiro.
Seis marcas asiáticas que estão confirmadas na mostra que será realizada no São Paulo Expo (zona sul de São Paulo) mostraram que suas apostas não estão concentradas apenas no motor elétrico, mas também em outros tipos de tecnologias para propulsão.
A apresentação de uma oferta diversa - incluindo sistemas híbridos e opções a hidrogênio - contrastou com o que foi mostrado pelas montadoras europeias em Hannover, focadas nos caminhões puramente elétricos.

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