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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 11:21

XCMG fecha venda de 251 caminhões elétricos em negócio de R$ 500 milhões no Brasil

O modelo escolhido foi o pesado E7-95T, que tem PBT (Peso Bruto Total) de 74 toneladas, podendo tracionar até 120 toneladas

O modelo escolhido foi o pesado E7-95T, que tem PBT (Peso Bruto Total) de 74 toneladas, podendo tracionar até 120 toneladas

XCMG/Divulgação/JC
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Agências
O interesse da China no setor automotivo nacional vai além do segmento de veículos leves. As empresas do país asiático observam também o potencial dos caminhões elétricos no Brasil, enquanto os Estados Unidos e a União Europeia levantam barreiras a esses importados.
Um exemplo dessa estratégia é o negócio fechado pela fabricante XCMG, que mantém produção no país, com a transportadora de grãos Navarini. A empresa fechou a compra de 251 caminhões a bateria em operação que envolveu aporte de R$ 500 milhões.
As partes assinaram o contrato em Xuzhou (China) há duas semanas. O modelo escolhido foi o pesado E7-95T, que tem PBT (Peso Bruto Total) de 74 toneladas, podendo tracionar até 120 toneladas. O veículo será empregado no transporte de produtos agrícolas em longas distâncias.

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